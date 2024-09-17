Самозапрет на кредиты: казахстанцам сообщили хорошую новость

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Теперь казахстанцы смогут добровольно отказаться от получения банковских займов и микрокредитов на неограниченное количество времени, сообщает Zakon.kz. Об этом рассказали в АО «НИТ» 16 сентября. Сделать это можно на портале eGov.kz.
«Подать заявку на использование сервиса может только сам гражданин. Запрет на оформление кредитов и микрозаймов устанавливается на бессрочный срок. Также пользователь в любое время может снять установленные ограничения на получение кредитов и займов. Для этого необходимо подать заявку на досрочное прекращение оказания услуги на портале eGov.kz», – сообщили в организации.
Для получения услуги пользователю необходимо:
– авторизоваться на портале eGov.kz и перейти в раздел «Таможня и налоги»;
– выбрать из списка раздел «Экономика и финансы», выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
– заполнить необходимые поля и подписать заявку с помощью ЭЦП;
– ознакомиться с результатом услуги можно в личном кабинете.
Для снятия ранее установленных ограничений пользователю необходимо:
– выбрать услугу «Добровольный отказ от получения банковских займов, микрокредитов»;
– на вопрос «Хотите ли отписаться?» ответить «Да» и подписать заявку одним из доступных методов подписания.
До этого дня услуга самозапрета на получение кредитов и микрозаймов была доступна лишь на шесть месяцев, после чего ее нужно было продлевать.