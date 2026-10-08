Сбои в сервисах «Яндекса»: серверы с данными казахстанцев работают штатно





Серверы, на которых хранятся персональные данные казахстанских пользователей «Яндекса», расположены в Казахстане и работают штатно. Об этом сообщили в министерстве, комментируя перебои в работе сервисов компании.

При этом хранение данных внутри страны не означает, что вся платформа работает автономно. Отдельные компоненты, необходимые для оказания услуг такси и доставки, размещены за пределами Казахстана.

В министерстве подчеркнули, что размещение персональных данных в стране и обеспечение бесперебойной работы цифровых платформ — самостоятельные задачи, требующие комплексного решения.

Сейчас «Яндекс» проводит восстановительные работы. Министерство взаимодействует с компанией и казахстанскими инфраструктурными организациями для оказания необходимой поддержки.

Параллельно ведётся работа с другими платформами такси и доставки, чтобы обеспечить их устойчивость при увеличении нагрузки.

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