Счета и депозиты учтут: как изменится оценка нуждаемости семей с 2027 года

С 1 января 2027 года банки в Казахстане начнут передавать сведения о счетах и депозитах для оценки нуждаемости семей. Данные будут предоставлять с согласия получателя социальной поддержки и членов его семьи. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев на заседании Курултая.
«Банки второго уровня с согласия самого получателя и членов семьи будут представлять данные по банковским счетам и депозитам. В рамках данной работы будут также учитывать и доходы, и расходы», — сказал министр.
Депутат Наталья Рамазанова поинтересовалась, как в «Цифровой карте семьи» определяют категории благополучия, учитывают ли расходы и насколько быстро пересматривают статус при ухудшении материального положения.
По словам Ертаева, сервис собирает сведения из государственных баз данных и оценивает домохозяйство по восьми основным направлениям. Система учитывает более 50 признаков, включая занятость, доходы, движимое и недвижимое имущество, закредитованность и образование.
Сведения из 30 баз данных обновляются ежедневно, а категория семьи определяется ежемесячно. Если материальное положение ухудшится, меры государственной поддержки назначат проактивно.
Поправки в Социальный кодекс предусматривают согласие на проверку данных, в том числе сведений, составляющих банковскую тайну. Отсутствие согласия станет основанием для отказа в предоставлении мер социальной защиты, а для действующих получателей — для приостановления поддержки. Выплаты возобновят с даты получения согласия.
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