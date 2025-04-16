Первая акция по выкупу у населения незаконно хранящегося оружия была проведена в Казахстане в 2008 году. С тех пор полицейские объявляют акцию почти ежегодно. Организована она и в этом году.

Прием будет производиться в каждом территориальном подразделении ОВД. Любой желающий может принести имеющийся у него незарегистрированный ствол, патроны, порох или взрывчатку в ближайшее отделение полиции

«При этом лица, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества освобождаются от привлечения к уголовной и административной ответственности», — сообщила инспектор отделения по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия УП Костаная Галина Демирова.

Деньги на выплату вознаграждений выделяются из бюджета. Сейчас, выплата государством за добровольную сдачу предметов вооружения предусматривает от 10 до 100 МРП за каждую единицу оружия, то есть от 39 до 390 тысяч тенге.

В среднем за гладкоствольное оружие предусмотрено около 82 тысяч тенге, за нарезное оружие, пистолет, 137 тысяч тенге, и за автоматическое 275 тысяч тенге.

В прошлом году для проведения акции в Костанайской области выделялось примерно 3 миллиона 200 тысяч тенге. В этом году предполагается, что жители региона могут сдать оружия на пять миллионов. В последние годы желающие избавиться от незаконных арсеналов быстро «осваивали» выделенные средства. Чтобы получить деньги, а не сдать стволы безвозмездно, стоит поторопиться

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