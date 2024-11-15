Сдать старое авто и получить скидку на новое: в Казахстане утвердили правила выдачи сертификатов





В Казахстане утвердили правила выдачи скидочных сертификатов за сдачу вышедших из эксплуатации автомобилей и самоходной сельскохозяйственной техники на переработку и утилизацию. Приказ министра экологии и природных ресурсов вводится в действие с 25 октября 2026 года, передает zakon.kz

Сертификат даёт право на скидку при покупке транспорта или самоходной сельхозтехники, произведённых и реализуемых в Казахстане. Его смогут получить физические и юридические лица.

Как будет действовать сертификат

За одну сданную единицу транспорта или техники предусмотрен только один сертификат. Он действует в течение года со дня выдачи. Передать его другому владельцу можно не более трёх раз, при этом срок действия не продлевается.

Сертификату автоматически присваивается уникальный номер. Также он содержит QR-код с информацией о документе и его владельце.

Категория приобретаемого транспорта не зависит от категории сданной на утилизацию техники.

Сколько сертификатов можно объединить

При покупке одного транспортного средства разрешается суммировать скидки не более чем по двум сертификатам. Для приобретения одной единицы самоходной сельхозтехники — не более чем по четырём.

Размер скидки указывается в сертификате. Его ежегодно определяет уполномоченный орган по категориям автомобилей и видам сельскохозяйственной техники.

Как передать сертификат

Владелец подаёт заявку в автоматизированной информационной системе оператора. После этого в течение трёх рабочих дней собираются ценовые предложения от граждан Казахстана и юридических лиц, зарегистрированных в стране.

Затем у владельца есть один рабочий день для принятия решения. Если он не сделает выбор в установленный срок, заявку признают отозванной, а предложения аннулируют.

Передача оформляется соглашением, которое обе стороны подписывают электронной цифровой подписью в системе оператора.

Как воспользоваться скидкой

Владелец обращается к производителю, участвующему в программе. Перечень таких производителей размещает оператор на своём интернет-ресурсе.

Дилер создаёт заявку на использование сертификата, после чего документ блокируется. Заявку подписывают ЭЦП дилера и владельца. Использованный сертификат прекращает действие.

Общее количество сертификатов и их суммарный объём на календарный год ограничены. При достижении установленных лимитов оператор приостанавливает приём вышедших из эксплуатации автомобилей и техники до утверждения новых объёмов.

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