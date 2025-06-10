Сел пьяным за руль, в итоге — ДТП с пострадавшими. В воскресенье многие костанайцы стали свидетелями аварии на перекрёстке в центральной части города.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции, 8 июня около 17.00 часов водитель автомашины Lada Priora, двигаясь по улице Аль-Фараби со стороны железнодорожного вокзала, при повороте налево на улицу Чехова не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2107, пассажир которого в результате получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Установлено, что водитель Lada Priora находился в состоянии алкогольного опьянения и попытался скрыться с места происшествия.

Он задержан и водворен в изолятор временного содержания. Более того, водитель совершил ДТП на угнанном автомобиле. По факту происшествия с пострадавшим начато досудебное расследование.

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