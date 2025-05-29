Информацию распространила пресс-служба акима Костаная.

31 мая на территории рынка «Саяхат» по адресу ул. Карбышева, 131 состоится сельскохозяйственная ярмарка.

Посетителям будет предложен широкий ассортимент свежей сельскохозяйственной продукции от местных товаропроизводителей.

Начало ярмарки — в 9:00 часов.

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