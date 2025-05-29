USD 512.66 EUR 580.59 RUB 6.45

Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае

— Сегодня, 14:20
Изображение для новости: Сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Костанае

pixabay.com

Информацию распространила пресс-служба акима Костаная. 

31 мая на территории рынка «Саяхат» по адресу ул. Карбышева, 131 состоится сельскохозяйственная ярмарка.

Посетителям будет предложен широкий ассортимент свежей сельскохозяйственной продукции от местных товаропроизводителей.

Начало ярмарки — в 9:00 часов.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.