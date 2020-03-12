Семь человек пострадали,один погиб в ДТП на трассе в Костанайской области

11 марта около 16.30 часов на автодороге Костанай-Аулиеколь-Сурган произашла крупная авария.

34-летний водитель, управляя автомашиной Ваз-21124 при совершении обгона, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Nissan Primera», под управлением 34-летнего водителя.В результате ДТП 59-летний пассажир автомашины Ваз-21124 скончался на месте происшествия, другие 7 пассажиров с двух машин получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в больницу.

В пресс-службе ДП Костанайской области отметили, что по факту ДТП начато досудебное расследование.

Полиция обращается к водителям с предупреждением о соблюдении мер безопасности при вождении в сложных погодных условиях. Касается это, прежде всего, нарушений правил маневрирования и обгона.

Сначала года в Костанайской области совершено 54 ДТП в которых 9 погибло 79 ранено.

По словам начальника управления местной полицейской службы подполковника полиции К. Мажикенова по причине нарушения правил маневрирования из общего количества ДТП совершено 7 аварий, в которых 1 человек погиб и 7 ранено.По причине выезда на полосу встречного движения совершено 5 ДТП, в которых 4 человека погибло и 14 ранено.

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