Серый импорт зерна бьет и по аграриям, и по зернопереработчикам — костанайские предприниматели

На заседании Совета по защите прав предпринимателей Костанайской области обсуждали меры борьбы с контрабандой российского зерна. С 1 июля Россия сняла запрет на экспорт своей продукции и уже ощущаются поставки пшеницы из соседней страны. В связи с чем мельницы покупают оттуда зерно в два раза меньше.

Если российское зерно стоит около 60 тыс. тенге за тонну, то наше- 114 тыс. тенге. Импорт пшеницы идет через пограничные посты области, где при прохождении объемы и стоимость ее занижается в два раза, а оформляется на фиктивные лица.

«Из России зерно поступает автотранспортом со всеми документами, сертификатами. На границе, какое это зерно, практически установить невозможно. При заходе в Костанайскую область на перерабатывающие предприятия или на элеватор оно поступает под видом зерна наших крестьянских хозяйств без уплаты НДС. Страдает бюджет, страдают товаропроизводители, потому что ценообразование ломается. Выигрывают только те, кто работает с контрабандным продуктом», — говорит директор ассоциации товаропроизводителей Костанайской области Владимир Дранчук.

По неофициальным данным, в страну уже завезено около 280 тыс. тонн зерна нового урожая. Зерно легализуют, оформляя по документам на СХТП Костанайской или соседних областей, не состоящих на учете НДС. После российская пшеница под видом казахстанской экспортируется в другие страны — преимущественно Узбекистан и Таджикистан. В итоге они получают более дешевое сырье, выдавливая казахстанские мельницы с рынков, поэтому сельхозники просят ввести запрет на импорт зерна. Однако в департаменте экономических расследований Костанайской области отмечают, что вопрос запрете пока не стоит.

«Вместе с инспекцией транспортного контроля планируем выделить людей и поставить вплотную к пункту пропуска, чтобы прогонять зерно через весы. Когда мы так начали делать, на российской стороне скопились машины, потому что они видели, что мы взвешиваем и пресекаем эти факты. Мы встали на одном посту, а они поехали в Убаган», — говорит руководитель департамента экономических расследований Аскар Абенов.

Другие бизнесмены, считают, что запрет — только навредит. По их мнению, нужно поступление зерна из РФ наладить законно. На Совете по защите прав предпринимателей Костанайской области отметили, что решить такую проблему на местном уровне нельзя, так как она требует внесения изменений в нормативные правовые акты. Все предложения костанайских предпринимателей будут переданы в центральный аппарат Атамекен для рассмотрения на республиканском уровне.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.