В Астане женщину осудили за мошенничество с выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.
По данным надзорного органа, в 2024 году жительница столицы размещала в WhatsApp ложные объявления. Она предлагала помощь в досрочном изъятии средств из ЕНПФ, чьи накопления не достигли порога достаточности.
Злоумышленница обещала услугу, которую фактически не могла оказать, и под предлогом оформления документов получала от граждан оплату в размере от 50 до 500 тысяч тенге. Потерпевшими стали преимущественно люди пенсионного возраста.
Всего было зафиксировано 17 эпизодов мошенничества на общую сумму более трех миллионов тенге.
В суде обвиняемая признала вину и полностью возместила причинённый ущерб потерпевшим. Суд вынес ей обвинительный приговор.
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