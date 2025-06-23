В Астане женщину осудили за мошенничество с выплатами из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передает Tengrinews.kz со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным надзорного органа, в 2024 году жительница столицы размещала в WhatsApp ложные объявления. Она предлагала помощь в досрочном изъятии средств из ЕНПФ, чьи накопления не достигли порога достаточности.

Злоумышленница обещала услугу, которую фактически не могла оказать, и под предлогом оформления документов получала от граждан оплату в размере от 50 до 500 тысяч тенге. Потерпевшими стали преимущественно люди пенсионного возраста.

Всего было зафиксировано 17 эпизодов мошенничества на общую сумму более трех миллионов тенге.

В суде обвиняемая признала вину и полностью возместила причинённый ущерб потерпевшим. Суд вынес ей обвинительный приговор.

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