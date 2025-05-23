С наступлением жары многие задумываются о покупке и установке кондиционеров. Tengri Life разобрался, что нужно знать, чтобы не нарушить закон и не получить штраф.

В Комитете по делам строительства и ЖКХ напомнили: по закону все жильцы обязаны выбрать одну из форм управления домом (пункт 1 статьи 42 Закона «О жилищных отношениях»):

Объединение собственников имущества (ОСИ);

Простое товарищество — если в доме не более 30 собственников;

Непосредственное управление — если не более 16 собственников.

Другие формы управления законом пока не предусмотрены.

Следует учитывать, что фасады зданий относятся к общему имуществу, согласно пункту 14 статьи 2 Закона «О жилищных отношениях». Это означает, что установка кондиционера на фасаде не является исключительно личным решением собственника.

Согласно пункту 3 статьи 40 Закона, для любых работ, которые затрагивают:

несущие и (или) ограждающие конструкции,

общие инженерные сети,

общее имущество дома,

функциональное назначение помещений, квартир

нужно письменное согласие не менее 2/3 всех собственников.

В комитете уточнили, что вопросы переоборудования и (или) перепланировки помещений решаются на общем собрании жильцов, которое может проходить в очной или письменной форме. Все принятые решения обязательно фиксируются в протоколе с указанием предмета голосования.

Таким образом, любые действия, затрагивающие общее имущество дома — например, установка кондиционера на фасаде, — должны быть одобрены на общем собрании (ОСИ) и оформлены соответствующим протоколом.

Следовательно, установка кондиционера на фасад возможна только при наличии согласия собственников квартир и нежилых помещений, подтверждённого официальным протоколом собрания.

Мнение кандидата юридических наук Булата Пономарева:

«Любые изменения, затрагивающие фасад здания (в том числе установка кондиционера), требуют согласования с органами управления домом», — подчеркнул он.

Если дом старый или с охранным статусом, дополнительно потребуется разрешение акимата или архитектурного управления.

Например, в Астане, согласно дизайн-коду есть рекомендации:

не устанавливать наружные блоки на уличных фасадах;

если блок установлен — он должен быть под окном, закрыт решеткой и покрашен в цвет фасада;

не допускать открытых труб и кабелей на фасаде.

По мнению юриста, если кондиционер установлен без согласования — это административное правонарушение.

Типичные ошибки при установке:

нет согласования с ОСИ или жильцами;

капает конденсат на людей;

фасад здания портится или выглядит неэстетично.

Все эти случаи подпадают под действие статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил благоустройства, отметил юрист.

Согласно статье 505 КоАП на май 2025 года действуют следующие размеры штрафов:

Физлица — 20 МРП (78 640 тенге);

Малый бизнес и НПО — 30 МРП (117 960 тенге);

Средний бизнес — 40 МРП (157 280 тенге);

Крупный бизнес — 100 МРП (393 200 тенге).

При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается.

Что делать, если кондиционер уже установлен без разрешения?

Оплатить половину штрафа

Если вы признаете нарушение, можно оплатить 50 процентов от суммы в течение 7 календарных дней (согласно статье 810 КоАП).

Если разрешение было, но его неправильно оформили — можно обжаловать штраф в суде или через портал eOtinish. Тем не менее будьте готовы, что нужно будет предоставить доказательства (переписку с ОСИ, фото, копии документов и т.п.).

Кроме того, юрист рекомендует попробовать узаконить установку кондиционера. Однако это не гарантирует отмену полученного штрафа.

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