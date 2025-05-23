С наступлением жары многие задумываются о покупке и установке кондиционеров. Tengri Life разобрался, что нужно знать, чтобы не нарушить закон и не получить штраф.
В Комитете по делам строительства и ЖКХ напомнили: по закону все жильцы обязаны выбрать одну из форм управления домом (пункт 1 статьи 42 Закона «О жилищных отношениях»):
- Объединение собственников имущества (ОСИ);
- Простое товарищество — если в доме не более 30 собственников;
- Непосредственное управление — если не более 16 собственников.
- Другие формы управления законом пока не предусмотрены.
Следует учитывать, что фасады зданий относятся к общему имуществу, согласно пункту 14 статьи 2 Закона «О жилищных отношениях». Это означает, что установка кондиционера на фасаде не является исключительно личным решением собственника.
Согласно пункту 3 статьи 40 Закона, для любых работ, которые затрагивают:
- несущие и (или) ограждающие конструкции,
- общие инженерные сети,
- общее имущество дома,
- функциональное назначение помещений, квартир
- нужно письменное согласие не менее 2/3 всех собственников.
В комитете уточнили, что вопросы переоборудования и (или) перепланировки помещений решаются на общем собрании жильцов, которое может проходить в очной или письменной форме. Все принятые решения обязательно фиксируются в протоколе с указанием предмета голосования.
Таким образом, любые действия, затрагивающие общее имущество дома — например, установка кондиционера на фасаде, — должны быть одобрены на общем собрании (ОСИ) и оформлены соответствующим протоколом.
Следовательно, установка кондиционера на фасад возможна только при наличии согласия собственников квартир и нежилых помещений, подтверждённого официальным протоколом собрания.
Мнение кандидата юридических наук Булата Пономарева:
«Любые изменения, затрагивающие фасад здания (в том числе установка кондиционера), требуют согласования с органами управления домом», — подчеркнул он.
Если дом старый или с охранным статусом, дополнительно потребуется разрешение акимата или архитектурного управления.
Например, в Астане, согласно дизайн-коду есть рекомендации:
- не устанавливать наружные блоки на уличных фасадах;
- если блок установлен — он должен быть под окном, закрыт решеткой и покрашен в цвет фасада;
- не допускать открытых труб и кабелей на фасаде.
По мнению юриста, если кондиционер установлен без согласования — это административное правонарушение.
Типичные ошибки при установке:
нет согласования с ОСИ или жильцами;
капает конденсат на людей;
фасад здания портится или выглядит неэстетично.
Все эти случаи подпадают под действие статьи 505 Кодекса об административных правонарушениях — нарушение правил благоустройства, отметил юрист.
Согласно статье 505 КоАП на май 2025 года действуют следующие размеры штрафов:
- Физлица — 20 МРП (78 640 тенге);
- Малый бизнес и НПО — 30 МРП (117 960 тенге);
- Средний бизнес — 40 МРП (157 280 тенге);
- Крупный бизнес — 100 МРП (393 200 тенге).
- При повторном нарушении в течение года штраф увеличивается.
Что делать, если кондиционер уже установлен без разрешения?
Оплатить половину штрафа
Если вы признаете нарушение, можно оплатить 50 процентов от суммы в течение 7 календарных дней (согласно статье 810 КоАП).
Если разрешение было, но его неправильно оформили — можно обжаловать штраф в суде или через портал eOtinish. Тем не менее будьте готовы, что нужно будет предоставить доказательства (переписку с ОСИ, фото, копии документов и т.п.).
Кроме того, юрист рекомендует попробовать узаконить установку кондиционера. Однако это не гарантирует отмену полученного штрафа.
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