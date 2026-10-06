Сильные осадки и ночной минус: Казахстан ждёт похолодание

Ушла из дома и пропала: в Костанае нашли несовершеннолетнюю
В Костанае разыскивают Ангелину Сергеевну Пфейфер 2010 года рождения. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «ДОС». Согласно...
На большей части Казахстана 13–15 октября ожидаются дождь и снег. Осадки будут связаны с прохождением атмосферных фронтов.
15 октября на востоке и юго-востоке страны прогнозируют временами сильные осадки, а на востоке и севере — гололёд. В центре и на юге республики ожидается погода без осадков.
По стране прогнозируются усиление ветра, ночью и утром — туман. В большинстве регионов температура воздуха понизится:
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