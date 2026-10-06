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Сильные осадки и ночной минус: Казахстан ждёт похолодание

— Сегодня, 11:40
Изображение для новости: Сильные осадки и ночной минус: Казахстан ждёт похолодание

pixabay.com


На большей части Казахстана 13–15 октября ожидаются дождь и снег. Осадки будут связаны с прохождением атмосферных фронтов.

15 октября на востоке и юго-востоке страны прогнозируют временами сильные осадки, а на востоке и севере — гололёд. В центре и на юге республики ожидается погода без осадков.

По стране прогнозируются усиление ветра, ночью и утром — туман. В большинстве регионов температура воздуха понизится:

  • На северо-западе днём — до +10…+22 °С.
  • На севере ночью — до −6…−1 °С, днём — до +3…+13 °С.
  • В центре ночью — до −6…+3 °С, днём — до +4…+15 °С.
  • На востоке ночью — до −5…+5 °С, днём — до −1…+9 °С.
  • На юго-востоке ночью — до +5…+10 °С, в горах — до −2…+3 °С. Днём — до +10…+22 °С, в горных районах — до +5…+10 °С.


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