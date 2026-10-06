Сильные осадки и ночной минус: Казахстан ждёт похолодание





На большей части Казахстана 13–15 октября ожидаются дождь и снег. Осадки будут связаны с прохождением атмосферных фронтов.

15 октября на востоке и юго-востоке страны прогнозируют временами сильные осадки, а на востоке и севере — гололёд. В центре и на юге республики ожидается погода без осадков.

По стране прогнозируются усиление ветра, ночью и утром — туман. В большинстве регионов температура воздуха понизится:

На северо-западе днём — до +10…+22 °С.

днём — до +10…+22 °С. На севере ночью — до −6…−1 °С, днём — до +3…+13 °С.

ночью — до −6…−1 °С, днём — до +3…+13 °С. В центре ночью — до −6…+3 °С, днём — до +4…+15 °С.

ночью — до −6…+3 °С, днём — до +4…+15 °С. На востоке ночью — до −5…+5 °С, днём — до −1…+9 °С.

ночью — до −5…+5 °С, днём — до −1…+9 °С. На юго-востоке ночью — до +5…+10 °С, в горах — до −2…+3 °С. Днём — до +10…+22 °С, в горных районах — до +5…+10 °С.

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