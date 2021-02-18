Скончался герой фильма «Ирония судьбы, или с легким паром!»

Умер актер Андрей Мягков, передает zakon.kz.

Андрей Мягков умер на 83-м году жизни.

Как пишет МК, он умер внезапно, в квартире на улице Генерала Ермолова в 3.30. Рядом была жена, 77-летняя Анастасия Вознесенская.

Андрей Васильевич Мягков умер, по предварительным данным, от острой сердечной недостаточности. Его нашла дома жена, без сознания. Артист скончался до приезда врачей, — пишет mash.

Андрей Мягков – советский и российский актер, исполнитель главных ролей в знаменитых комедиях Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж». Он также играл в фильмах «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных», «Вы мне писали» и других. Он также был талантливым писателем и художником-портретистом.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора Политехнического института.

В старших классах увлекся театром, стал посещать драматический кружок, где играл главные роли в спектаклях. После окончания школы поступил в Ленинградский химико-технологический институт. А в 1965 году уже окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра «Современник».

Одной из первых работ актера на сцене «Современника» стала роль Дядюшки в спектакле «Дядюшкин сон» по Ф.М. Достоевскому. Именно в этой роли его заметил Элем Климов и предложил главную роль в картине «Похождения зубного врача» — дебют Мягкова в кино.

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