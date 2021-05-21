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Скончался казахстанский актер Фархат Абдраимов

rus.azattyq-ruhy.kz

Скончался актер Фархат Абдраимов, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Telegram-канал.

«В Грузии на съемках фильма скончался большой актер и хороший человек Фархат Абдраимов», – говорится в сообщении.

В январе ему исполнилось 55.

По предварительной информации — остановка сердца, — сообщили в Министерстве культуры.

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