«Скорее растраты средств»: Токаев высказался об отдельных социальных выплатах





Президент РК сообщил, что за последние семь лет на развитие социальной сферы выделили 88 триллионов тенге.

«Эти средства следует рассматривать как инвестиции в улучшение благосостояния населения», — подчеркнул Глава государства.

По его словам, качество медицинских услуг повышается во всех регионах, особенно в сельской местности и отдалённых районах. С 2019 года в стране построили 1 259 медицинских учреждений.

Токаев также напомнил, что Конституция закрепляет право на гарантированный объём бесплатной медицинской помощи. Казахстанцам доступны более тысячи бесплатных видов медицинских услуг. Президент назвал это уникальным форматом социальной поддержки населения.

Кроме того, бесплатным горячим питанием в школах обеспечены более 1,7 миллиона учащихся. В их числе — все ученики начальных классов и дети из социально уязвимых групп.

«В Казахстане действует большое количество социальных льгот, однако отдельные виды выплат представляют собой скорее растраты средств. В связи с этим Правительство в настоящее время проводит детальный анализ данной сферы, разбирается в ситуации», — заявил Токаев.

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