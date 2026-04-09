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Скорость и алкоголь: тысячи нарушений выявили на дорогах Костанайской области

— Сегодня, 10:13
Изображение для новости: Скорость и алкоголь: тысячи нарушений выявили на дорогах Костанайской области

pixabay.com


За неделю сотрудники полиции зарегистрировали на территории Костанайской области более 5700 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП Костанайской области Куаныш Амиров, 3146 нарушений связаны с превышением скорости. Также выявили 38 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё 35 нарушений допустили водители, не имеющие права управления транспортом, восемь — лишённые этого права.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Водителям нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии, а пешеходам — переходить дорогу в неустановленных местах.



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