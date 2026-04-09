Скорость и алкоголь: тысячи нарушений выявили на дорогах Костанайской области





За неделю сотрудники полиции зарегистрировали на территории Костанайской области более 5700 нарушений правил дорожного движения.

Как сообщил заместитель начальника управления административной полиции ДП Костанайской области Куаныш Амиров, 3146 нарушений связаны с превышением скорости. Также выявили 38 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

Ещё 35 нарушений допустили водители, не имеющие права управления транспортом, восемь — лишённые этого права.

Полиция напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Водителям нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии, а пешеходам — переходить дорогу в неустановленных местах.

Отдельные соцвыплаты могут прекратить для семей с высоким уровнем благополучия При назначении отдельных мер социальной поддержки будет применяться оценка нуждаемости. Она позволит учитывать реальное положение...

От осеннего тепла к −6: в Костанайской области похолодает В Костанайской области 15–17 октября ночная температура понизится до −1…−6 градусов. Днём прогнозируется небольшое колебание...

Первоначальный взнос по ипотеке могут снизить в Казахстане Премьер-министр Олжас Бектенов поручил проработать механизмы снижения первоначального взноса по ипотеке. Подготовить дополнительные предложения должны...