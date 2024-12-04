Развитие технологий и конкуренция между производителями сделала телевизоры не просто экранами для приема и трансляции сигнала. Современные модели удивляют компактностью, легкостью, технологиями изображения и звука, простотой управления и возможностями. Хотите удостовериться? Есть решение — купить Smart телевизор LG. Это одни из лучших устройств, которые создают кинотеатр прямо у вас дома. Как им это удается, разберемся в этой статье.

Что такое Smart TV и стоит ли его покупать?

Функция Smart TV означает, что ваше устройство может подключиться к интернету, использовать приложения и подключаться к стриминговым платформам. А значит — открыть для всей семьи разнообразный контент: от мультфильмов до кинопремьер мирового уровня. Smart телевизор ознаменовал переход от старых моделей на основе электронно-лучевых трубок к плоским ЖК-дисплеям и устройствам OLED. Последние способны запускать контент поверх того, что транслируется через антенны или спутники.

Преимущества Smart TV от компании LG: полезные функции для каждого пользователя

Технология прочно укрепилась среди пользователей. Она обладает такими преимуществами:

Огромный выбор фильмов, сериалов и видео. Пользователь больше не заложник трансляции, может искать и выбирать, что и когда смотреть, возвращаться и пересматривать пропущенные выпуски любимого шоу. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ и YouTube, музыкальные сервисы, такие как Spotify, различные игры и спортивные передачи — наслаждайтесь в свое удовольствие. Простое подключение и использование. Интуитивно понятный интерфейс — свойство за которое идет борьба между производителями. Каждый стремиться создать телевизор, которым может управлять каждый, независимо от возраста и навыков. Освоить включение и эксплуатацию легко самостоятельно, даже без услуг мастера. Все, что нужно — это инструкция и стабильное подключение к интернету. Кроме того, компания LG создала уникальный пульт — AI Magic Remote. С его помощью можно активировать параметры жестами и голосом, без старомодных кнопок: нажатие, прокрутка и распознавание речи переключают каналы и подбирают контент. Множество других функций можно найти и запустить за несколько секунд. Регулярное обновление программного обеспечения. Компания LG следит за тем, чтобы пользователи получали все последние разработки на свои телевизоры. Производитель обещает 4 обновления операционной системы webOS в течение 5 лет, чтобы клиент получал все усовершенствованные функции и технологии. Персонализация. В телевизорах Smart от компании LG есть такие функции: My Profile, AI Picture Wizard, AI Concierge, AI Chatbot, AI magic remote и Quick Card. Каждое из них делает зрителя ближе к контенту, который отвечает его интересам и предпочтениям. В My Profile можно создать профиль для каждого члена семьи — главный экран с индивидуальными рекомендациями по контенту. Quick Card — это навигация между разделами за секунду. Выбирайте игры, плейлист с любимыми треками или что-то другое, что необходимо в каждый отдельный момент.

Доступность. Прошли времена, когда необходимо было выбирать между ценой и функцией Smart. Сегодня ассортимент бренда LG позволяет приобрести огромный телевизор в гостиную, компактную бюджетную модель на кухню, оптимальный вариант для детской или телевизор с широкоугольным обзором для офиса.

Все, что необходимо — определить параметры поиска. Выбирайте диагональ устройства, набор необходимых функций и задавайте допустимый диапазон цен — среди моделей Smart TV от LG уже есть подходящая.

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