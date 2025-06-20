По факту ДТП с погибшим, имевшего место на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» полицией начато досудебное расследование., сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
По предварительным сведениям, 20 июня около 15.00 часов на автодороге «Костанай- Аулиеколь-Сурган» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры “Volvo”и автомашины “Ford mondeo”.
В результате ДТП водитель автомашины “Ford mondeo” от полученных травм скончался на месте. Три пассажира с различными травмами доставлены в Аулиекольскую ЦРБ.
Полиция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, быть внимательными за рулём и не подвергать опасности ни себя, ни окружающих»,- сообщает пресс-служба областного ведомства.
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