Смог в Костанайской области объяснили в ДЧС

Информация по смогу в северной части Костанайской области.

По информации оперативного дежурного Центра управлений в кризисных ситуаций по Курганской области РФ, на территории Курганской области приграничной с Костанайской областью на сегодняшний день имеются два действующих локализованных природных пожара.

В районе города Курган горит лес на предварительной площади 10 гектаров. С 28 апреля в районе города Варгаши горит степной массив на предварительной площади 20 гектаров и лес напредварительной площади 103 гектаров, ветер северо-восточный, скорость 4-5 м/с, температура +13.

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