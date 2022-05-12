Снижение пенсионного возраста планируют обсудить в правительстве

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Вице-премьер Ералы Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане, передает Tengrinews.kz.
«Вопрос будет обсуждаться. Вопрос непростой, объективно говоря. Мы учитываем международный опыт. Международный опыт не говорит в целом о снижении. Эту тему поднимают не только шахтеры. Поднимают этот вопрос и матери, имеющие детей-инвалидов», — сказал Тугжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания правительства.
По его словам, вопрос о пенсионном возрасте будет обсуждаться в рамках Социального кодекса в конце года с участием представителей СМИ.
«Как раз говорю, о женщинах то же самое. Сегодня средний возраст фактически пенсионный — на уровне 60-61 до 2027 года. Поэтому тема стоит на повестке дня. Будем обсуждать», — заключил Тугжанов.
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