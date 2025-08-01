В конце мая этого года жильцы дома, расположенного в Костанае по адресу улица Бородина 80/1 обратились в суд с иском к ряду государственных органов. К ответу они призывали акимат города, областное управление строительства и архитектуры, ими обжаловались административные акты, архитектурно-планировочные задания, и положительное заключение экспертизы по рабочему проекту реконструкции аквапарка «Осьминог».

«Причиной обращения стало то, что восьмого мая подрядная организация им указала о необходимости освобождения парковки, которая они пользуются, возле дома, поскольку эта земля была передана в государственную собственность. То есть жильцы остаются без парковки, без шлагбаумов, и без мусорных контейнеров. В этой связи обратились с иском», — сказала судья спецсуда Костанайской области по административным делам Марьяш Жамалиева.

Как отметила руководившая расмотрением иска судья Марьяш Жамалиева, в ходе процесса иск уточнялся, к чему были привлечены не только ответчики, но и другие госорганы, коммунальные предприятия. Проводились дополнительные замеры. Суд провел на оспариваемой территории выездное заседание с участием представителей сторон, которые выразили желание договориться. Предлагаемый госорганами перенос парковки, не устраивал ни истцов жителей, ни ответчиков. Он грозил дополнительными затратами для бюджета на перенос коммуникаций. Схему, которая в итоге всех устроила, придумали сами жильцы.

«Согласно новой схеме парковка, которая имеется на сегодня, она остаётся в том же виде. Кроме того, в ходе судебного разбирательства было установлено, + что дом находился частично на земле принадлежащей государству, был решен вопрос, что дополнительный земельный участок будет предоставлен жильцам», — отметила судья.

Решен вопрос и с местом под контейнеры и со шлагбаумом. Кроме того, проложенный как временный заезд во двор многоэтажек с проспекта Аль-Фараби, останется на своём месте, и земля под ним будет передана государству для общего пользования. И для реконструкции все остается в рамках проектно-сметной документации.

«Единственное, … немножко, скажем так, аквапарк подвинулся. Если ранее предусмотрено было, что расстояние от дома 80/1 до аквапарка составляло бы 12 метров, на сегодня по соглашению, расстояние будет составлять 20 метров. И жильцы с этим также согласились», — заключила судья Марьяш Жамалиева.

В общем, как отмечает Марьяш Жамалиева, благодаря заключенному медиативному соглашению, удалось соблюсти интересы как жильцов дома, так и государства.

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