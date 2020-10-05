Сотовый телефон пытались пронести в колонию Костанайской области

В Костанайской области пытались передать на территорию учреждения максимальной безопасности сотовый телефон, передает Polisia.kz.
При досмотре машины, арендованной для перевозки песка, в кармане куртки водителя был обнаружен телефон и зарядное устройство. Важно заметить, что перед въездом на территорию водитель был ознакомлен со списком запрещенных предметов, но должного внимания этому не уделил. Младший лейтенант юстиции А.О.Достанов и начальник караула К.Барлыханов, начальник ТКПП ефрейтор Б.Кузембаев, проводя осмотр, обнаружили запрещенные предметы.
По данному факту сотрудниками ИУ был собран первичный материал и направлен в административный суд города Костаная для привлечения к административной ответственности. Водитель свою вину признал.
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