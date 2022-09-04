Сотрудники полиции ДП Костанайской области продолжают охрану общественного порядка в Аулиекольском районе

Сотрудники полиции принимают участие в тушении пожара и осуществляют охрану общественного порядка.
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За время ликвидации очага возгорания фактов ДТП и гибели людей не допущено.
Трасса республиканского значения Костанай-Аулиеколь-Сурган усилена патрулями. В настоящее время сотрудники полиции продолжают обеспечивать безопасность дорожного движения по всем направлениям.
За прошедшие сутки полицейские оказали помощь в эвакуации женщины-инвалида в поселке Озерное, которая не могла самостоятельно покинуть жилище. Также, в поселке Аманкарагай был спасен 60-летний мужчина, чей дом оказался отрезанным огнем от дороги.
При патрулировании сотрудниками полиции на 96-км трассы Костанай-Аулиеколь был обнаружен мужчина без сознания с ожогами. Ему была оказана первая медицинская помощь. Он доставлен в больницу. В настоящее время его состояние стабильное.
Во избежание фактов мародерства в населенных пунктах усилены наряды полиции. Приняты меры по обеспечению безопасности на автозаправках.
3 сентября в 21.15 трасса на трассе республиканского значения движение восстановлено.
Сотрудниками полиции с помощью громкоговорящего устройства население предупреждали о необходимости эвакуации. Совместно с МЧС было эвакуировано более 1800 человек.
Ранее сотрудники полиции была оказана помощь при тушении пожара и эвакуации населения в городе Костанай — магазина «Оружейная палата»
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