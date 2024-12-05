Пятого декабря прошла встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с представителями политологического сообщества государств – членов Организации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы организации.

«В Секретариате ОДКБ состоялась встреча генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова с директором Института мировой экономики и международных отношений РАН Федором Войтоловским, депутатом Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь Александром Шпаковским и главным редактором журнала «Национальная оборона» Игорем Коротченко.

Собеседники провели обстоятельный обмен мнениями о военно-политической ситуации в зоне ответственности ОДКБ и ряде других регионов, обсудили перспективы сотрудничества в прогнозно-аналитической сфере», — говорится в сообщении.