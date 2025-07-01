На пограничном посту «Жайсан» в Мартукском районе, на границе с Российской Федерацией, было зафиксировано скопление большегрузного автотранспорта.
На место незамедлительно выехали спасатели МЧС и военнослужащие воинской части 20982 МЧС РК.
Спасателями организована оперативная помощь водителям предоставляется горячее питание, питьевая вода, оказывается медицинская помощь, ведётся санитарный контроль и предоставляется необходимая информационная поддержка. Основной причиной стало введение новой процедуры, предусматривающей обязательное использование QR-кодов для безвизового пересечения границы.
Ситуация находится под постоянным контролем. Все необходимые меры для оказания помощи водителям принимаются своевременно, работы по стабилизации продолжаются.
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