Сегодня Сенат рассмотрел поправки в законодательство по вопросам развития финансового рынка и обеспечения безопасности граждан в сфере кредитования, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Одним из новшеств станет возможность досудебного списания мошеннических кредитов, оформленных без ведома и участия заемщика. В настоящее время такие задолженности могут быть аннулированы только по решению суда.

«В рамках данного законопроекта мы вводим новый механизм досудебного списания мошеннических займов. Если банк или микрофинансовая организация нарушают требование по обязательному присутствию для отдельных категорий граждан в период «охлаждения», который мы тоже вводим в рамках данного законопроекта, или требование по получению дополнительного согласия на выдачу кредита, это легко администрируется и доказывается», — сказал на брифинге в Сенате зампред Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Олжас Кизатов.

Банки и микрофинансовые организации будут обязаны аннулировать мошеннические кредиты в досудебном порядке. При этом, как уточнил Олжас Кизатов, тем, кто уже начал погашать такие займы или выплатил их полностью, средства возвращены не будут.

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