В Казахстане второй месяц подряд снижается количество сделок с жильём. В июне было зарегистрировано 33 273 сделки, что на 2.1 % меньше, чем в мае, сообщает krisha.kz

Снижение касается прежде всего квартир — по ним заключено 25 429 сделок (−3.1 % за месяц). Зато спрос на индивидуальные дома немного вырос — 7844 сделки (+1.3 %).

Где спрос снизился

Отрицательная динамика в 11 регионах из 20. Наибольший спад в июне наблюдался:

— в Павлодарской области: −12.1 %;

— Кызылординской: −12 %;

— ЗКО: −10 %.

Алматы и Астана по-прежнему лидируют по количеству сделок, но их доля заметно сократилась:

— Астана: 6072 сделки — 18.2 % от общего числа (в мае было 25 %);

— Алматы: 6628 — 20 % (в мае — 25 %).

Это самое резкое снижение долей за последние месяцы.

Регион Июнь За мес., % За год, % РК 33 273 –2.1 1.0 Абай 906 3.9 13.8 Акмолинская 1289 4.4 1.4 Актюбинская 1218 –2.9 –30.1 Алматинская 2110 –2.0 22.6 Атырауская 1051 23.0 –13.7 ЗКО 965 –10.0 –43.5 Жамбылская 1103 0.8 11.3 Жетысу 811 1.8 10.9 Карагандинская 2392 –9.9 –11.9 Костанайская 1189 7.1 –4.3 Кызылординская 470 –12.0 –8.0 Мангистауская 1503 –1.2 –7.9 Павлодарская 912 –12.1 –1.6 СКО 673 3.5 –30.4 Туркестанская 914 4.8 –17.9 Улытау 282 –9.6 –17.5 ВКО 979 –4.1 –9.7 Астана 6072 –0.1 26.2 Алматы 6628 –7.4 11.6 Шымкент 1806 6.0 22.1

Где спрос вырос

Больше всего сделок за месяц оформили:

— в Атырауской области: +23.2 %;

— Костанайской: +7.1 %;

— Шымкенте: +6 %.

Что покупали в июне

На квартиры пришлось 76.4 % всех сделок. Самый популярный вариант — однокомнатные квартиры, в июне зарегистрировано 9917 таких сделок.

На рынке индивидуальных домов активнее всего Павлодарская область (+20.1 %), Жетысу (+19.4 %), Актюбинская (+13.2 %).

Всего за 6 месяцев в РК зарегистрировали 191 776 сделок с жильём.

Что изменилось за год

По сравнению с июнем 2024 года объём операций вырос на 1 %, а за первое полугодие 2025 года — на 4.3 %.

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