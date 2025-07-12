В Казахстане второй месяц подряд снижается количество сделок с жильём. В июне было зарегистрировано 33 273 сделки, что на 2.1 % меньше, чем в мае, сообщает krisha.kz
Снижение касается прежде всего квартир — по ним заключено 25 429 сделок (−3.1 % за месяц). Зато спрос на индивидуальные дома немного вырос — 7844 сделки (+1.3 %).
Где спрос снизился
Отрицательная динамика в 11 регионах из 20. Наибольший спад в июне наблюдался:
— в Павлодарской области: −12.1 %;
— Кызылординской: −12 %;
— ЗКО: −10 %.
Алматы и Астана по-прежнему лидируют по количеству сделок, но их доля заметно сократилась:
— Астана: 6072 сделки — 18.2 % от общего числа (в мае было 25 %);
— Алматы: 6628 — 20 % (в мае — 25 %).
Это самое резкое снижение долей за последние месяцы.
|Регион
|Июнь
|За мес., %
|За год, %
|РК
|33 273
|–2.1
|1.0
|Абай
|906
|3.9
|13.8
|Акмолинская
|1289
|4.4
|1.4
|Актюбинская
|1218
|–2.9
|–30.1
|Алматинская
|2110
|–2.0
|22.6
|Атырауская
|1051
|23.0
|–13.7
|ЗКО
|965
|–10.0
|–43.5
|Жамбылская
|1103
|0.8
|11.3
|Жетысу
|811
|1.8
|10.9
|Карагандинская
|2392
|–9.9
|–11.9
|Костанайская
|1189
|7.1
|–4.3
|Кызылординская
|470
|–12.0
|–8.0
|Мангистауская
|1503
|–1.2
|–7.9
|Павлодарская
|912
|–12.1
|–1.6
|СКО
|673
|3.5
|–30.4
|Туркестанская
|914
|4.8
|–17.9
|Улытау
|282
|–9.6
|–17.5
|ВКО
|979
|–4.1
|–9.7
|Астана
|6072
|–0.1
|26.2
|Алматы
|6628
|–7.4
|11.6
|Шымкент
|1806
|6.0
|22.1
Где спрос вырос
Больше всего сделок за месяц оформили:
— в Атырауской области: +23.2 %;
— Костанайской: +7.1 %;
— Шымкенте: +6 %.
Что покупали в июне
На квартиры пришлось 76.4 % всех сделок. Самый популярный вариант — однокомнатные квартиры, в июне зарегистрировано 9917 таких сделок.
На рынке индивидуальных домов активнее всего Павлодарская область (+20.1 %), Жетысу (+19.4 %), Актюбинская (+13.2 %).
Всего за 6 месяцев в РК зарегистрировали 191 776 сделок с жильём.
Что изменилось за год
По сравнению с июнем 2024 года объём операций вырос на 1 %, а за первое полугодие 2025 года — на 4.3 %.
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