В строительстве и производстве металлоконструкций швеллер занимает ключевое место. Это металлический профиль с П-образным сечением, который может быть изготовлен двумя способами:

Горячей прокаткой. Прочный, цельный профиль, прошедший формование при высокой температуре. Гибкой листа. Облегченный гнутый швеллер, полученный из холоднокатаного или горячекатаного листа путём гибки.

Швеллер востребован при формировании каркасов зданий, усиливающих элементов, опор, балок и перегородок. Для легких каркасов, малых архитектурных форм, временных конструкций — отлично подойдет гнутый профиль. Для капитальных строительных объектов с повышенными требованиями к прочности и надёжности — лучше горячекатаный.

Выбор между гнутым и горячекатаным швеллером зависит от цели применения. Ошибка на этом этапе может привести к перерасходу средств или, что хуже, к рискам в уровне прочности конструкции.

Чтобы принять правильное решение, рассмотрим различия между этими типами по ключевым характеристикам: способу производства, внешнему виду, прочности и применению.

Производственные особенности

Тип швеллера определяется технологией его изготовления. От этого зависят прочность, точность формы и сфера применения.

Горячекатаный швеллер. Изготавливается методом прокатки: стальная заготовка разогревается до высокой температуры и проходит через вальцы, формируя П-образный профиль. Такой способ обеспечивает высокую прочность и стабильную геометрию, подходящую для нагрузочных конструкций.

Гнутый швеллер. Производится из листового металла путём гибки на вальцах или прессах без нагрева. Это позволяет выпускать профили разного сечения и длины, в том числе под заказ.

Гнутый швеллер более универсальный по размерам. Однако уступает горячекатаному по прочности и стабильности формы при длительных нагрузках. Горячекатаный отличается плотной структурой и надежностью благодаря термической обработке.

Внешний вид и геометрия

Внешние характеристики швеллера играют важную роль при проектировании конструкций.

Ровность стенок и углов. У горячекатаного швеллера она достигается за счет прокатки на тяжелом оборудовании. Его углы обычно закругленные. Это способствует равномерному распределению напряжений и повышает надежность конструкции. У гнутого профиля углы более острые, а при нарушении технологии гибки возможны погрешности в форме.

Симметрия сечения. Горячекатаный швеллер имеет высокую симметрию, что важно при работе с нагрузками в нескольких плоскостях. Гнутый швеллер может иметь отклонения по симметрии — особенно при гибке нестандартных размеров или больших длин.

Толщина стенки. У горячекатаного профиля толщина стабильна по всей длине и строго соответствует ГОСТ. У гнутого — она равна толщине исходного листа и может варьироваться в пределах допуска по прокатному листу.

Допуски и стандарты. Горячекатаные швеллеры изготавливаются по ГОСТ, с четкими нормами на отклонения по геометрии. Гнутые швеллеры чаще производятся по техническим условиям (ТУ), что допускает большую гибкость, но и требует дополнительного контроля качества.

Прочностные характеристики

Горячекатаный швеллер выигрывает по прочности: выдерживает большие нагрузки на изгиб, кручение и сжатие. Идеальный вариант для ответственных элементов конструкций — перекрытий, несущих балок, опор мостов.

Гнутый швеллер уступает по прочности, особенно при воздействии динамических нагрузок или кручения. Рекомендуется в конструкциях, где нагрузки распределены равномерно и не превышают предельно допустимые значения.

Расчетные нюансы: для горячекатаного швеллера доступны типовые таблицы сопротивлений, что упрощает проектирование. Гнутые профили чаще требуют индивидуальных расчетов, особенно при нестандартных размерах.

Применение и области использования

Горячекатаный швеллер. Чаще используется там, где важна надежность:

несущие конструкции зданий и сооружений;

мосты, колонны, перекрытия;

тяжелые каркасы в промышленности.

Гнутый швеллер. Востребованный в более легких конструкциях:

каркасы быстровозводимых зданий;

стеллажи, ограждения, заборы;

мебель, дизайнерские решения;

нестандартные архитектурные проекты.

Преимущества и недостатки каждого варианта

Горячекатаный швеллер:

Плюсы: Высокая несущая способность. Стойкость к внешним воздействиям. Применение в ответственных конструкциях.

Минусы: Более высокая цена. Вес и сложность транспортировки.



Гнутый швеллер:

Плюсы: Лёгкий, удобен для монтажа. Более доступная стоимость Возможность изготовления под заказ.

Минусы: Меньшая жесткость. Ограниченное применение в нагрузочных узлах.



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