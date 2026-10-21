Срочную службу в Казахстане планируют разделить на два этапа





В Казахстане планируют пересмотреть структуру и состав Вооружённых сил, сформировать Беспилотные силы и изменить порядок прохождения срочной службы. Эти меры предусмотрены планом военной реформы, основные положения которого на заседании Совета безопасности представила заместитель председателя Совбеза Аида Балаева.

Документ разработан с учётом международного опыта, современных методов ведения боевых действий и предложений отечественных специалистов. Он предусматривает совершенствование системы управления и оборонного планирования, а также усиление ключевых компонентов армии.

Одно из основных изменений — переход к двухэтапной модели срочной службы. Первые шесть месяцев новобранцы будут проходить подготовку в учебных центрах. Следующие полгода — служить в воинских частях с акцентом на боевую подготовку и выполнение задач в составе подразделений.

Для обеспечения безопасности военнослужащих и защиты их прав планируется создать институты военных консультантов и уполномоченного по делам военнослужащих. Также предусмотрены меры по предотвращению неуставных отношений и укреплению воинской дисциплины.

Ещё одно направление реформы — развитие единой системы военно-патриотической подготовки «Жас айбын» на основе концепции «Адал азамат». Кроме того, намечены расширение сети специализированных военных школ и совершенствование начальной военной подготовки.

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