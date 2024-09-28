В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело в отношении К. за сводничество с корыстной целью, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что с октября 2021 года по май 2023 года женщина размещала в Instagram объявления о трудоустройстве в качестве массажисток. После встречалась с откликнувшимися девушками и предлагала им заняться проституцией. Для этого К. арендовала квартиры в Костанае и в Telegram принимала заказы клиентов.

Подсудимая признала вину в полном объёме и раскаялась.

Судом К. признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением статьи 63 УК условно с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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