Взносы в систему ОСМС за безработных будут отчислять из местного бюджета

Законопроект направлен также на обеспечение охвата системой ОСМС незастрахованного населения. Для этого предлагается уплату взносов за безработных и неработающих лиц, относящихся к категориям «Д» и «Е» — кризисному и экстренному уровням социального благополучия, производить за счёт местного бюджета.

Кроме того, разработчиками предусмотрено увеличение верхнего ограничения на доход работников, с которого уплачиваются взносы и отчисления в систему ОСМС, с 10 до 50 МЗП.

Однако в целях снижения нагрузки на фонд оплаты труда депутаты предложили установить верхний порог в размере 20 МЗП для работников и 40 МЗП – для работодателей. Также планируется поэтапное увеличение взносов государства из республиканского бюджета на ОСМС.

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