Для казахстанских студентов увеличат стипендии с нового учебного года, сообщил вице-министра науки и высшего образования РК Талгат Ешенкулов.

«С 1 сентября 2025 года будет увеличен размер стипендий обучающихся. Для бакалавриата он составит 52 372 тенге, магистратуры – 117 098 тенге и докторантуры – 262 500 тенге», – сказал представитель ведомства на заседании правительства.

По его словам, таким образом размер стипендий на уровне бакалавриата увеличится в два раза по сравнению с 2020 годом, а на уровне магистратуры и докторантуры – в 1,75 раза.

Ранее сообщалось, что для отдельных категорий студентов установили надбавки к стипендиям. На них имеют право:

лица с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование: на бакалавриате – 94 651 тенге, в магистратуре – 204 921 тенге, докторантуре – 459 375 тенге;

лица с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний: на бакалавриате – 78 558 тенге, в магистратуре – 175 647 тенге, интернатуре – 142 293 тенге;

лица из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой: на бакалавриате – 68 083 тенге, в магистратуре – 152 227 тенге, интернатуре – 123 320 тенге.

Отличившиеся в учёбе студенты также могут получить президентскую стипендию в размере 104 744 тенге. Она назначается по решению учёного совета вуза бакалаврам с третьего курса и магистрантам со второго курса обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.

Всего в 2024-2025 учебном году в гражданских вузах обучаются более 680 тысяч студентов, из них 624 тысяч – в бакалавриате, 39 тысяч – в магистратуре, 7600 – в докторантуре, и 8900 – в резидентуре.

Последние звонки и выпускные вечера в Казахстане проконтролирует полиция Полицейских закрепили за казахстанскими школами для обеспечения безопасности в ходе единого национального тестирования (ЕНТ), последних...

Сделаем, потом начнется беготня. Аким Костаная об установке детских площадок Аким Костанай Марат Жундубаев в очередной раз поднял актуальный вопрос установки детских площадок во дворах...

"Это неправильно". Аким Костаная о затяжном ремонте объектов образования На совещании в акимате Костаная обсудили вопросы окончания учебного года в Костанае. Глава отдела образования...