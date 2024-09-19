Стоимость арендного жилья предлагают регулировать в Казахстане

В Казахстане предложили присваивать звезды арендному жилью, а также установить предельные цены. Такую идею озвучила мажилисмен Нургуль Тау, передает LS.

По ее словам, сегодня в арендном жилье проживает свыше 2 млн казахстанцев.

«Ну а цены на аренду квартир растут день ото дня. Таким образом, я считаю, что настало время регулирования на этом рынке. Необходимо определить предельные цены на съемное жилье. В соответствии с состоянием сдаваемых квартир их необходимо размещать на сайтах объявлений с указанием количества звезд на примере гостиниц. Кроме того, считаем необходимым создать единый реестр арендодателей и утвердить типовой проект договора, чтобы этот процесс оптимизировался», – предложила она.

Кроме того, депутат предлагает ввести на строительном рынке понятие эскроу-счета. Речь идео о специальном счете в банке, который открывают для расчетов между покупателем в строящемся доме и застройщиком. Согласно механизму, дольщик вносит деньги на счет, где их замораживают. Застройщик получает их только после сдачи дома в эксплуатацию.

«Понятие эскроу-счета не является чуждым законодательству страны. Однако данный механизм действует только в рамках платежного законодательства. В случае расторжения договора строительной компанией вкладчик может снять деньги. При этом некоторые стройкомпании заключают предварительные условия покупки жилья, чтобы обойти Закон «О долевом участии в жилищном строительстве». В Казахстане пострадало около 6,8 тыс. людей, подписавших такой договор. В связи с этим необходимо запретить их заключение», – отметила Тау.

Другая проблема, по ее мнению, состоит в закредитованности населения.

«Многие сначала берут кредит на покупку жилья, а затем на его ремонт. Для решения этой проблемы предлагается вводить квартиры в жилых домах в эксплуатацию только после полного ремонта. Эта практика эффективно применяется в Австрии, Германии и Франции. При этом мы считаем возможным предотвратить скачок цен на имущество, если стоимость ремонта каждой квартиры будет определена в предварительном договоре со вкладчиком», – пояснила мажилисмен.

Также для повышения доступности жилья в стране она предлагает внедрить программу trade-in в рамках банка, реализующего систему жилищных строительных сбережений. В этом случае казахстанец сможет обменять старое жилье на новое с доплатой.

В целом, по словам Нургуль Тау, в стране 4,5 млн человек нуждаются в собственном жилье, из них 1,3 млн – молодые люди.

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