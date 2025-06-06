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Стоимость соцзначимых товаров. Лето начинается с роста цен

— Сегодня, 19:51
Изображение для новости: Стоимость соцзначимых товаров. Лето начинается с роста цен

pixabay.com

На 3 июня 2025 года цены на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли на 8,3% в годовом выражении, сообщает аналитический телеграм-канал tengenomika

Для сравнения на 20 мая показатель был равен 7,8%.

При этом с начала года прирост цен составил 6,9%. Таким образом инфляция СЗПТ продолжает ускоряться.

Что подорожало с начала года:

  • лук: +61,3%
  • морковь: +51,6%
  • картофель: +47,6%
  • капуста: +32,5%

Рекордсмен года остается репчатый лук: +81 % к июне 2024 года. Картофель теряет свои позиции и держится на втором месте +67%.

Подешевели:

  • рис: -7,1%
  • яйца: -6,4%
  • мука: -1,8%

Где рост цен ощущается острее всего:

Жезказган: +10,5%, лук: +95,6% (самый дорогой в стране — 311 тг/кг)

Актобе: +10%, картофель: +55,2%

Семей: +9%, картофель: +91,9%

Рекорды по отдельным товарам:

  • мука — Актау: 306 тг/кг
  • хлеб — Алматы: 262 тг/кг
  • масло подсолнечное — Жезказган: 866 тг/л
  • говядина — Жезказган: 3 248 тг/кг
  • сахар — Усть-Каменогорск: 472 тг/кг
  • яйца — Алматы: 103 тг/десяток

Ускорение инфляции на социально-значимые товары указывает на нарастающие институциональные и структурные издержки в управлении продовольственным рынком.

Возникает необходимость перехода от реактивных мер к системной политике, направленной на устранение ценовых и логистических диспропорций между регионами, развитие инфраструктуры хранения и распределения, а также укрепление рыночных механизмов регулирования.



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