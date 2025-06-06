На 3 июня 2025 года цены на социально-значимые продовольственные товары (СЗПТ) выросли на 8,3% в годовом выражении, сообщает аналитический телеграм-канал tengenomika
Для сравнения на 20 мая показатель был равен 7,8%.
При этом с начала года прирост цен составил 6,9%. Таким образом инфляция СЗПТ продолжает ускоряться.
Что подорожало с начала года:
- лук: +61,3%
- морковь: +51,6%
- картофель: +47,6%
- капуста: +32,5%
Рекордсмен года остается репчатый лук: +81 % к июне 2024 года. Картофель теряет свои позиции и держится на втором месте +67%.
Подешевели:
- рис: -7,1%
- яйца: -6,4%
- мука: -1,8%
Где рост цен ощущается острее всего:
Жезказган: +10,5%, лук: +95,6% (самый дорогой в стране — 311 тг/кг)
Актобе: +10%, картофель: +55,2%
Семей: +9%, картофель: +91,9%
Рекорды по отдельным товарам:
- мука — Актау: 306 тг/кг
- хлеб — Алматы: 262 тг/кг
- масло подсолнечное — Жезказган: 866 тг/л
- говядина — Жезказган: 3 248 тг/кг
- сахар — Усть-Каменогорск: 472 тг/кг
- яйца — Алматы: 103 тг/десяток
Ускорение инфляции на социально-значимые товары указывает на нарастающие институциональные и структурные издержки в управлении продовольственным рынком.
Возникает необходимость перехода от реактивных мер к системной политике, направленной на устранение ценовых и логистических диспропорций между регионами, развитие инфраструктуры хранения и распределения, а также укрепление рыночных механизмов регулирования.
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