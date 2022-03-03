Столицу России предложили перенести в Сибирь

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Российский миллиардер, основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
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В ходе выступления на Красноярском экономическом форуме Дерипаска подчеркнул необходимость «менять систему управления» в России.
«Я всегда говорил: вроде бы кажется, что это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, в Красноярске? Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Ну какой смысл летать в Москву за простыми вещами?» — сказал бизнесмен.
«Но я очень хочу, чтобы сначала был установлен мир», — заключил Дерипаска.
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