Столицу России предложили перенести в Сибирь

Российский миллиардер, основатель фонда «Вольное дело» Олег Дерипаска предложил перенести столицу России из Москвы в Сибирь, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В ходе выступления на Красноярском экономическом форуме Дерипаска подчеркнул необходимость «менять систему управления» в России.

«Я всегда говорил: вроде бы кажется, что это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время подлета ракеты, и все остальное. Может, вообще по-другому будет смотреться, если она будет находиться в Новосибирске, в Красноярске? Не готовы сделать этот шаг, давайте часть управления сюда передадим. Будут создаваться новые банки, новые финансовые институты. Ну какой смысл летать в Москву за простыми вещами?» — сказал бизнесмен.