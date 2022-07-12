Отдел ЖКЖ расторгает договор с подрядчиком, который высаживал цветы в Костанае

Костанайский отдел ЖКЖ решил расторгнуть договор с подрядной организацией, которая занималась высадкой цветов в областном центре. По мнению чиновников, бизнесмены из Алматы не справились с условиями договора. Сейчас в Костанае посажена лишь половина из почти полмиллиона штук цветов.

В этом году посадкой цветов в Костанае занимается корпоративный фонд социальной поддержки и реабилитации инвалидов «МЕЙІРІМ» общественного объединения «ОНИ» из Алматы. Как отмечают в отделе ЖКХ акимата Костаная, согласно договору, они должны были высадить в клумбы областного центра почти полмиллиона штук различных цветов. Но сделать этого им пока не удалось.

«31 мая с ними был заключен договор, они должны были до 15 июня произвести посадку,, но так как госзакупки сдвинулись, мы решили провести до 30 июня им посадку. Но на сегодня посажено лишь 50 процентов. Должны быть с раскрывшимися бутонами на один квадратный метр 16 штук», — говорит главный специалист отдела ЖКХ акимата Костаная Алтынбек Кайртаулы.

Большинство клумб в Костанае пусты и сейчас, а если и есть цветы, то и из них немало увядших. Отдел ЖКХ акимата Костаная решил не признавать такую работу, и направил иск в суд, в котором, собственно, и должна разрешиться эта цветочная история.

«Мы направили исковое о признании недобросовестным и расторжении договорных обязательств+0227 подрядчик обязан дальше заниматься высадкой цветов, на сегодня они производят работы, но некачественные, по срокам они не успевают», — говорит специалист.

Стоимость услуг подрядной организации по договору — 60 млн тенге, но по словам чиновников, ни за один цветок расчет еще не производился, и принимать работу акимат не намерен. На 2023 год чиновники хотят изменить подход к госзакупкам по цветам, и определять нового подрядчика уже до нового года на следующую весну.

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