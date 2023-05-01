Сухой порт планируют построить в Костанайской области

Предпринимателям Костанайской области для расширения бизнеса и привлечения капитала извне не хватает электромощностей, газификации и железнодорожных вагонов, передаёт «Хабар 24».

Свои проблемы они озвучили на встрече с сенаторами. В этом году в области планируют реализовать 46 проектов на общую сумму в 1 триллион 700 миллиардов тенге, но для успешного старта и развития бизнеса нужна хорошая логистика. Для этого в индустриальной зоне планируют построить сухой порт с доступом к железной дороге и республиканской трассе. Основные расходы по возведению логистического центра, а это 34 миллиарда тенге, на себя берут инвесторы. В качестве господдержки бизнесмены региона ждут финансирования через Фонд развития предпринимательства и строительство инфраструктуры за счёт бюджетных средств.

Султанбек Макежанов, председатель Комитета по финансам и бюджету Сената Парламента РК: — Все предложения по совершенствованию инвестиционного климата, в части стабильности законодательства для инвесторов и подведения там инфраструктуры, они все будут учтены в наших рекомендациях, которые мы собираемся озвучить на Правительственном часе. Экономика страны не стоит на месте – требует постоянных масштабных реформ и работ по устранению проблемных вопросов, которые препятствуют привлечению инвестиций.

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