Суперлуние 13 июля: что категорически запрещено делать в этот день

В эту среду не стоит начинать новые дела и принимать необдуманные решения.

В среду, 13 июля, на небе взойдет полная Луна, его еще называют Суперлунием. Это состоится в 21:37 по киевскому времени, и согласно лунному календарю, произойдет полнолуние в созвездии Козерога.

Астропсихологи и нумерологи отмечают, что это будет очень трансформационным астрономическим событием. В этот день для всех людей становится актуальным вопрос статуса, карьеры. Для кого-то остро станет вопрос статуса в отношениях.

Эксперт советует самостоятельно идти в перемены, потому что если человек ничего не захочет менять в своей жизни, грядущие перемены буквально заставят пересмотреть приоритеты. Поэтому в этом случае транспозиция будет болезненной.

Что нельзя делать в полнолуние 13 июля 2022 года

Начинать новые дела. Это время рекомендуется потратить на мозговой штурм и планирование.

Резко менять внешность и обстановку.

Ссориться и выяснять отношения. В полнолуние эмоции зашкаливают, человек может легко вспылить или наломать дров.

Делать плановые хирургические операции.

Делать какие-то крупные покупки и тратить деньги.

Принимать необдуманные решения. Это может быть следствием чрезмерных эмоций. Нужно постараться не зацикливаться и не слишком привязываться к каким-либо эмоциональным решениям.

Придаваться риску, выходить за рамки дозволенного, позволять себе больше нормы.

Есть много сытной и жирной пищи, иначе организм начнет испытывать стресс.

Смотреть фильмы, вызывающие негативные эмоции.

В этот день Овнам стоит обратить внимание на свое духовное развитие. Можно начать курс медитаций или занятия йогой, пишет wday.ru.

Тельцам нужно внимательно прислушиваться к своей интуиции и знакам во сне. Они могут дать подсказку на будущее.

Близнецам надо посвятить время саморазвитию. Например, стоит записаться на курсы, освоить что-то новое.

Ракам стоит обратить внимание на здоровье и сбавить обороты в работе. Хорошо побыть в этот день наедине с собой и подумать о желаниях.

Львов ждут приятные события, связанные с друзьями, старшими братьями или сестрами. Некоторых представителей знака ожидает повышение зарплаты или новая должность.

Девы будут заняты вопросом внутренней гармонии. Пора что-то поменять в жизни: купить новую вещь или продать старую.

Весы смогут реализовать свои идеи, не откладывая их в долгий ящик. Стоит также уделять время семье и устроить пикник на природе.

Скорпионы будут озабочены финансовыми вопросами. Пора копить деньги, лучше отложить их в копилку, потом точно пригодятся.

Стрельцам нужно сделать упор на физическую нагрузку и поработать над своей фигурой. Это принесет только пользу.

Козерогам пришла пора уединиться и поразмыслить о жизни. Луна поможет найти ответы. Можно отправиться в спонтанное путешествие.

Для Водолеев пришло время карьерного роста. Но не стоит забывать о семье в этот период. Важно больше времени проводить в кругу близких.

Рыб ожидают изменения в работе. Возможно, сейчас поступит новое предложение от компании мечты или новая должность. Можно сменить сферу своей деятельности.

Пишет telegraf.com.ua

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