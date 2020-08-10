«Святое наследие предков». Онлайн выставка состоялась в Костанае

В этом году казахстанцы празднуют 175-летие Абая Кунанбаева. Юбилей Великого просветителя, композитора, мыслителя отмечается по всей стране. В Костанайском областном историко-краеведческом музее с начала года проведено около 20 мероприятий, в том числе лекции, фотовыставки, выставки, поэтический литературный вечер и многое другое. Напомним, что День рождения казахского поэта — 10 августа — официально стал праздничной датой в Казахстане.

К 175-летию Абая Кунанбаева Костанайский историко-краеведческий музей подготовил фотодокументальную передвижную выставку «Абай — дара тұлға, дана тұлға». Для широкой пропаганды духовного наследия Великого Абая, передвижная выставка экспонировалась в учебных заведениях, библиотеках, правоохранительных органах.

«Материалы к этой выставке были подобраны благодаря сотрудничеству с историко-культурным и литературно-мемориальным музеем Абая в Семипалатинске. Сотрудники этого музея-заповедника передали нам копии интересных фотографий, семейные фотографии Абая, документы. Во время карантина у нас также работает выставка в воинской части № 66/97 национальной гвардии пограничной службы. Она работает у нас с июля месяца. И кроме того, мы работаем дистанционно. Были прочитаны лекции для солдат воинской части 66/97 пограничной службы «Великий Абай – Великой степи»», — сообщила экскурсовод костанайского областного историко-краеведческого музея Валентина Палаева.

«Святое наследие предков». Под таким названием представлена вниманию любителей искусства онлайн выставка, автором которой является Арлан Анкауов. Для создания своих картин художник-дизайнер использовал войлок. «Я вдохновился после того, как прочитал «Путь Абая», книги Абая. Тогда же и появилась идея создать картину, на котором изображен Абай. Так как он был близок к религии, в руках он держит Коран. Вот в таком образе я и изобразил все это», — признается художник-дизайнер галереи «ARLAN DESIGN» Арлан Анкауов.

С онлайн-выставкой можно познакомиться как на сайте, так и на страницах социальных сетей Костанайского историко-краеведческого музея.

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