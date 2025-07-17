Казахстанцы часто сопровождают мобильные переводы подписями вроде «рахмет», «спасибо», «возвращаю», «за обед» и т.д. Однако представители налоговых органов ранее заявляли, что эти подписи они не видят и не учитывают. По их словам, если нарушены ключевые критерии — более 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев, превышающих в сумме 1 млн тенге — это уже может стать основанием для проверки, независимо от подписей, сообщает digitalbusiness.kz

А с юридической точки зрения?

Тем не менее, с юридической точки зрения, такие подписи могут сыграть важную роль — особенно при возникновении споров или разбирательств. Об этом Digital Business рассказал юрист Сергей Уткин.

— Конечно, эта запись будет учитываться в суде как и любое другое доказательство, — уточнил Сергей Уткин.

Обсудили с юристом конкретную ситуацию, на которой попались многие мужчины. Например, если экс-супруг переводит бывшей жене деньги по договоренности, без участия судебного исполнителя, и сопровождает переводы подписью «алименты», то эти записи могут быть использованы в суде как подтверждение выплат. Уткин отмечает, что это особенно важно, если мужчину позже обвинят в неуплате алиментов. Подписанные переводы, особенно при проверке телефонов или банковских приложений, будут свидетельствовать о регулярности и цели платежей. Без подписи суд может расценить переводы как подарки или помощь.

Проще говоря — мобильные переводы подписывать нужно. Даже если налоговая не видит подписи, в юридическом поле они могут оказаться решающим фактором.

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