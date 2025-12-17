С 1 марта 2025 года в Костанае произведена корректировка тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Решение принято в соответствии с приказом ДКРЕМ, сообщили в ГКП «Костанай-Су».

Что изменилось в тарифах

Среднеотпускной тариф по водоснабжению увеличен на 7,4%, по водоотведению — на 9,4%. При этом для населения и бюджетных организаций стоимость водоснабжения оставлена на прежнем уровне — корректировка коснулась, прежде всего, других категорий потребителей.

Как пояснил директор ГКП «Костанай-Су» Казбек Шалабаев, это позволило, с одной стороны, сохранить социальную нагрузку на приемлемом уровне, а с другой — обеспечить финансовую устойчивость предприятия.

Зарплаты работников приравняли к энергетикам

За счёт роста среднеотпускного тарифа предприятие смогло повысить среднюю заработную плату сотрудников на 20%. С 2025 года уровень средней зарплаты в сфере водоснабжения и водоотведения приравнен к средней заработной плате в энергетике.

По данным предприятия, на сегодня фактическая средняя заработная плата работников «Костанай-Су» составляет 358 тысяч тенге.

