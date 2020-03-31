Телеверсии спектаклей покажет «Алау»

Телеканал «Алау» и областной казахский театр драмы готовят телеверсии спектаклей. Полюбившиеся постановки публика сможет увидеть, не выходя из дома, передает alau.kz

Режим чрезвычайного положения заставил костанайцев отказаться от похода в театр. Но увидеть постановки в исполнении любимых актеров горожане все же смогут. В зрительный зал может превратиться любая квартира. Для этого достаточно включить телевизор.

«Весь мир и наша страна в частности столкнулись с опасностью коронавируса. Но мы не хотим из-за него оставить своих зрителей. Театр принял решение показывать телеверсии спектаклей, а интервью с актерами будут проводиться онлайн в наших профилях в социальных сетях,»- сообщил Алимхан Мырзахан, директор Костанайского областного казахского театра драмы имени И. Омарова.

Онлайн-концерты уже успели стать новым трендом. По всему миру артисты выходят в прямой эфир, чтобы спеть для своих фанатов. Казахский театр драмы решил не отставать. Телеверсии их спектаклей покажет наш канал.

«Мы хотим показать спектакли «Ақбас бүркіт», комедию «Тіл табысқандар», постановку «Үйлену» по произведению Николая Гоголя «Женитьба», а еще спектакль «Тамшылар» и подготовить постановки по произведения Ибрая Алтынсарина,»- поделился Алимхан Мырзахан.

Новинки сезона, к сожалению, отложены. До объявленной пандемии театр договаривался о постановке с режиссером из Кыргызстана. Но в итоге переговоры пришлось перенести. Костанайский театр постарается их возобновить после снятия режима ЧП, для того, чтобы порадовать своего зрителя. Пока же для любителей театрального искусства каз.драм подготовил другое сообщение.

«Сейчас спектакли приостановлены и мы готовы провести возврат за уже проданные билеты. Но показа этим никто не обращался. К тому же все купленные билеты останутся действительными, и, когда закончится режим ЧП, по ним можно будет попасть на наши спектакли,»- сказал директор театра.

Телеверсии постановок уже готовятся к выходу. Их можно будет увидеть и на страницах театра в соц.сетях, и в эфире нашего канала. О датах и времени показа спектаклей в эфире телеканала будет сообщено дополнительно.

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