USD 483.88
EUR 491.57
RUB 8.37
kk ru en
  1. Home
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Тело мужчины извлекли из реки Тобол

Тело мужчины извлекли из реки Тобол

Фото из открытых источников

На специальном брифинге старший офицер группы ГО УЧС Костаная Курмангазы Тауекелов проинформировал  граждан о чрезвычайных происшествиях на водоемах за истекшую неделю.

По словам спикера, с 1 июня на водоемах области утонуло 12 человек, из них один ребенок.

«За аналогичный период 2021 года погибло 11 человек, в том числе 5 детей. Гибель детей уменьшилась на 80%. За истекшую неделю с 18 по 25 июля жертвой купания на воде стал один человек»,- сообщил Курмангазы Тауекелов. 

Трагедия произошла 24 июля в 17-30 в Рудном на реке Тобол в районе Церкви по улице Парковая. Спасатели вытащили из воды гражданина 1995 года рождения, который утонул при купании в необорудованном для купании месте.

Наибольшее количество утонувших зарегистрировано на территории района им. Б. Майлина5, в Рудном человека. В Костанайском районе 2 человека.

Основные причины происшествий на воде — это купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил при рыбной ловли, оставление детей без присмотра, не умение плавать и недооценка собственных сил.

По результатам профилактической работы сотрудниками местной полицейской службы за распитие спиртных напитков у воды и купание в необорудованных местах привлечено к административной  ответственности 46 гражданских лиц, на сумму 258 823 тенге.

Вместе с тем, за указанный период, проведены рейды с сотрудниками областной инспекции транспортного контроля, в результате чего, 38 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил пользования маломерных судов. Нарушители оштрафованы на общую сумму 176 122,5 тенге.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Нацбанк повысил базовую ставку