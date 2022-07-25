Тело мужчины извлекли из реки Тобол

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На специальном брифинге старший офицер группы ГО УЧС Костаная Курмангазы Тауекелов проинформировал граждан о чрезвычайных происшествиях на водоемах за истекшую неделю.
По словам спикера, с 1 июня на водоемах области утонуло 12 человек, из них один ребенок.
«За аналогичный период 2021 года погибло 11 человек, в том числе 5 детей. Гибель детей уменьшилась на 80%. За истекшую неделю с 18 по 25 июля жертвой купания на воде стал один человек»,- сообщил Курмангазы Тауекелов.
Трагедия произошла 24 июля в 17-30 в Рудном на реке Тобол в районе Церкви по улице Парковая. Спасатели вытащили из воды гражданина 1995 года рождения, который утонул при купании в необорудованном для купании месте.
Наибольшее количество утонувших зарегистрировано на территории района им. Б. Майлина – 5, в Рудном 4 человека. В Костанайском районе 2 человека.
Основные причины происшествий на воде — это купание в состоянии алкогольного опьянения, нарушение правил при рыбной ловли, оставление детей без присмотра, не умение плавать и недооценка собственных сил.
По результатам профилактической работы сотрудниками местной полицейской службы за распитие спиртных напитков у воды и купание в необорудованных местах привлечено к административной ответственности 46 гражданских лиц, на сумму 258 823 тенге.
Вместе с тем, за указанный период, проведены рейды с сотрудниками областной инспекции транспортного контроля, в результате чего, 38 человек привлечено к административной ответственности за нарушение правил пользования маломерных судов. Нарушители оштрафованы на общую сумму 176 122,5 тенге.
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