Тело новорожденного найдено в пакете

26-летний житель города убирал территорию вокруг своего гаража и случайно наткнулся на пакет.

Сообщение о страшной находке поступило в отдел полиции 9 апреля, передает zakon.kz.

Как передает пресс-служба ДП Карагандинской области, в настоящее время проводится опрос жильцов близлежащих домов, а также оперативно-розыскные мероприятия по установлению матери новорожденного.

Возбуждено уголовное дело по статье 100 УК РК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

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