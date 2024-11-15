Тёплая зима с перепадами температур: Казгидромет представил прогноз на три месяца





Зима 2026–2027 годов в Казахстане ожидается относительно тёплой. При этом в отдельных регионах количество осадков может превысить климатическую норму. Об этом говорится в предварительном сезонном прогнозе Казгидромета, передаёт Tengrinews.kz.

По данным синоптиков, на большей части страны зимние температуры будут выше обычных значений. На северо-западе, севере, северо-востоке и в центре республики местами прогнозируют повышенное количество осадков.

В течение сезона возможны метели, порывистый ветер, туманы и гололёд. Резкие изменения температуры могут привести к образованию ледяной корки на снежном покрове.

Декабрь

В первый месяц зимы средняя температура воздуха по всему Казахстану ожидается на 2 градуса выше климатической нормы.

Осадки на большей части территории прогнозируют в пределах обычных значений. На севере страны, а также в северных районах северо-запада и северо-востока снега и дождя может быть больше нормы.

Превышение нормы осадков ожидается в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и области Абай.

Январь

В январе на большей части республики средняя температура будет выше нормы на 1–2 градуса.

Близкие к климатической норме показатели ожидаются в западной части страны: в Западно-Казахстанской области, на большей части Атырауской, Актюбинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, а также на северо-западе Акмолинской области.

Количество осадков в большинстве регионов будет около нормы. Превышение прогнозируют на юго-западе Западно-Казахстанской области, на западе Атырауской и Мангистауской областей.

Меньше обычного осадков может выпасть в отдельных районах Кызылординской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей, а также в областях Жетысу, Улытау и Абай.

Февраль

В феврале средняя температура на большей части Казахстана ожидается на 1–3 градуса выше нормы.

На севере и востоке показатели будут близки к обычным. Такой прогноз дан для Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей, большей части Павлодарской области, северо-востока области Абай, севера Костанайской и Акмолинской областей.

В большинстве регионов количество осадков может превысить норму. В западной половине Казахстана оно преимущественно останется в пределах обычных значений.

Меньше нормы осадков ожидается в юго-восточной половине Мангистауской области, на юге Актюбинской области и юго-западе Кызылординской области.

Прогноз носит предварительный, консультативный характер.

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