Токаев и Дуйсенова обсудили вопросы пенсионного обеспечения и разработку Социального кодекса

Касым-Жомарт Токаев и Тамара Дуйсенова / Фото с сайта Акорды
Глава государства принял министра труда и социальной защиты населения Тамару Дуйсенову, сообщается на сайте Акорды.
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Президент заслушал информацию о работе министерства, в том числе по вопросам пенсионного обеспечения и разработке Социального кодекса.
Тамара Дуйсенова представила Касым-Жомарту Токаеву подходы к формированию новой социальной политики, которая будет направлена на повышение уровня благополучия каждой казахстанской семьи и создание условий для обеспечения продуктивной занятости.
Глава Минтруда ознакомила президента с планами по созданию цифровой карты семьи, развитию портала социальных услуг и информационной системы социального казначейства. Учитывая изменения в геополитической обстановке и рост давления на рынок труда, главой государства рассмотрены планы развития миграционной политики.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению актуальных проблем в социально-трудовой сфере. Отдельно глава государства отметил необходимость повышения эффективности программ занятости для молодёжи, совершенствования механизмов системы социальной защиты.
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