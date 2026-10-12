USD 453.93 EUR 508.72 RUB 5.35

Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

— Сегодня, 16:09
Изображение для новости: Токаев подписал указ о досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней

Фотография Натальи Луговской/alau.kz


Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней». Об этом сообщает Акорда.

Перед подписанием глава государства провёл консультации с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Курултая Айбеком Дадебаем в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан.

Центральной избирательной комиссии поручено принять все меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Указ вступает в силу со дня опубликования.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.