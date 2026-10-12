Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней». Об этом сообщает Акорда.
Перед подписанием глава государства провёл консультации с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Курултая Айбеком Дадебаем в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан.
Центральной избирательной комиссии поручено принять все меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
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