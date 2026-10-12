



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О досрочном прекращении полномочий маслихатов всех уровней». Об этом сообщает Акорда.

Перед подписанием глава государства провёл консультации с Премьер-министром Олжасом Бектеновым и Председателем Курултая Айбеком Дадебаем в соответствии с пунктом 5 статьи 88 Конституции Республики Казахстан.

Центральной избирательной комиссии поручено принять все меры по назначению, подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов маслихатов всех уровней.

Указ вступает в силу со дня опубликования.