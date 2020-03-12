Торжественное празднование Наурыза в Костанае отменяется

Крупные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Наурыза, отменяются в Костанае, сообщает alau.kz

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на брифинге СЦК заявил, что в связи с пандемией коронавируса в мире Казахстан запретит массовое празднование Наурыза.

«Празднование Наурыза — традиция. Но когда стоит вопрос безопасности людей, это важнее. Мы не можем сказать людям: не собирайтесь, не празднуйте. Ранее люди ездили друг к другу в гости, к соседям, в соседние аулы, здоровались. Теперь мы запретим празднование Наурыза в местах, где предполагается скопление большого количества людей. Но ходить друг к другу в гости — это никто не сможет проконтролировать. Тут зависит от людей – они должны думать не только о себе, но об окружающих, о семье», — сообщил Ералы Тугжанов.

В Костанае эту информацию прокомментировали в акимате Костаная.

«Указом было отменить все массовые торжественные мероприятия. Естественно, Костанай не отдельное государство, поэтому празднование Наурыза отменяется»,- сказала руководитель отдела культуры и развития языков акимата города Костаная Айслу Аубакирова.

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