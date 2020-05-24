Традиционную «Ночь в музее» из-за карантина заменили на онлайн-выставку уникальных экспонатов в Костанае

Костанайский областной историко-краеведческий музей подготовил новую выставку и приурочил ее ко Дню музея. Обычно в этот день здесь проводят традиционную Ночь в музее, но в этом году из-за карантина, двери музея оказались закрыты для посетителей, поэтому музейные работники свою выставку показали костанайцам онлайн, соoбщает alau.kz

В международный день музеев в Костанайском областном историко-краеведческом в этом году обошлись без традиционной уже Ночи в музее. Сказался карантин, но тем не менее, в этом зале музейные работники разместили новую экспозицию и выставили давно не демонстрируемые экспонаты. Собрали, отмечают эксперты, самые интересные музейные редкости. Вот, к примеру, берестяной туесок. Его нашли два года назад археологи при раскопке могильника Каратомар в нашей области. Датируется он 18-21 веками до нашей эры. Или же каменная форма, ее использовали для литья и отливки определенных изделий.

«Уникальное орудие каменной эпохи — это орудие из рогов гиганского оленя, эпоха каменного века. Уникальным считается экспонатом такие олени. Высота холка 2 метра, охват рогов — 4 метра»,- говорит заведующая отделом Костанайского областного историко-краеведческого музея Дамили Азирханова.

А есть оружие, времен гражданской войны. Капсульные ружья с укороченными стволами и упорами из дерева или рогов сайгаков были типичным снаряжениям для того времени. В 1919 году красные партизаны из села Владимировка изготовили такое самодельное оружие, оно было настолько тяжелое, что его возили на телеге. Есть и самодельное ружье из водопроводной трубы, обмотанной проволокой, изготовил в середине 20-ых годов Илья ПогОров.

Далее — экспонаты этнографических фондов музея. Вот, сорока — русский головной убор женщин из Курской губернии. Самая красивая его часть — подзатылень, вышитый золотыми нитками. А это калфаки — головной убор татарских женщин с вышивкой шелком. Чуть дальше на выставке расположили памятные настольные медали 18 и 19 века. В годы Великой Отечественной войны в Кустанай были эвакуированы коллекции нескольких музеев из Москвы. В знак признательности уже после войны они подарили кустанайскому музею 43 медали эпохи Петра 1, Елизаветы и Екатерины Великой. Их выставляют очень редко, но в год 75-летия Победы, решили сделать исключение. Жаль, но пока, увидеть эти экспонаты костанайцы могут только онлайн на страничках соцсетей музея.

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