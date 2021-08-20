Трансляция дня рождения Костаная состоится на телеканале «Алау»

Фото из открытых источников
Акимат Костаная распространил план мероприятий ко Дню рождения города.
Празднование на разных площадках уже проходит всю неделю. Завершится все 21 августа. Мероприятия в этот день пройдут в офлайн – режиме.
Ожидается концертная программа «Туған күніңмен, Қостанай». Это будет передвижная сцена. По улицам Костаная проедет автомобиль с артистами.
В 19.00 начнётся концертная программа «Тобыл жағасында». (творческие катера на реке Тобол)
Трансляция программы «Костанай -142» на ТВ «Кабельные сети», «Алау», «Qostanai», социальные сети.
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