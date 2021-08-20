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Трансляция дня рождения Костаная состоится на телеканале «Алау»

Фото из открытых источников

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Акимат Костаная распространил план мероприятий ко Дню рождения города.

Празднование на разных площадках уже проходит всю неделю. Завершится все 21 августа. Мероприятия в этот день пройдут в офлайн – режиме.

Ожидается концертная программа «Туған күніңмен, Қостанай». Это будет передвижная сцена. По улицам Костаная проедет автомобиль с артистами.

В 19.00 начнётся концертная программа «Тобыл жағасында». (творческие катера на реке Тобол)

Трансляция программы «Костанай -142» на ТВ «Кабельные сети», «Алау», «Qostanai», социальные сети.

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